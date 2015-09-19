Семина пока не уволили из «Анжи»

Главный тренер "Анжи" Юрий Семин готовит команду к матчу 10-го тура Премьер-лиги против "Уфы", не смотря на слухи об увольнении в случае поражения от "Ростова".

"У меня и мысли не возникало на тему того, уволят меня или нет. Любого тренера увольняют, только он не знает, когда это произойдет. Это часть нашей профессии. Сейчас мы идем на тренировку готовиться к следующему матчу. Это все, что я могу сейчас сказать", - заявил Семин.

Напомним, "Анжи" в этом сезоне заработал всего пять очков в девяти матчах Премьер-лиги.