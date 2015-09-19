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    Семина пока не уволили из «Анжи»

    Главный тренер "Анжи" Юрий Семин готовит команду к матчу 10-го тура Премьер-лиги против "Уфы", не смотря на слухи об увольнении в случае поражения от "Ростова".

    "У меня и мысли не возникало на тему того, уволят меня или нет. Любого тренера увольняют, только он не знает, когда это произойдет. Это часть нашей профессии. Сейчас мы идем на тренировку готовиться к следующему матчу. Это все, что я могу сейчас сказать", - заявил Семин.

    Напомним, "Анжи" в этом сезоне заработал всего пять очков в девяти матчах Премьер-лиги.

    Источник: ТАСС

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    19.09.2015 18:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9

      Kruta 23 сентября 2015, 01:30

      Удачи ему

      0
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      Рейтинг: +26

      Rizvan_05 19 сентября 2015, 19:40

      А теперь посмотрите что творит Кубань при Ташуеве со Спартаком и кусайте локти.

      0
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      Рейтинг: +9

      Kruta > anjaneri 23 сентября 2015, 01:29

      Ташуев нормальный чувак был зря его убрал из нфл он же их вернул в лигу так что вот результат показал он себя сходу на что он способен

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