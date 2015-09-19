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    Гаджиев: «Зенит» сейчас на подъеме»

    Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев поделился своими ожиданиями перед матчем 9-го тура Премьер-лиги против "Зенита".

    "Зенит" проявил характер в двух непростых встречах - с ЦСКА и "Валенсией". Мне кажется, они сейчас на подъеме, а доказательство тому - две волевые игры подряд, особенно запоминающимися получились концовки. "Зенит" в любом состоянии фаворит, лидер российского футбола, этим все сказано.

    Мы подходим к матчу с "Зенитом" в нормальном физическом состоянии, но состав у нас далек от оптимального. Можно даже сказать, что он вынужденно экспериментальный. Это обусловлено травмами трех центральных защитников (Дмитрия Белорукова, Ивана Черенчикова и Роберта Арзуманяна), которые по-прежнему не тренируются с командой. У нас нет Огуде, последние тренировки пропустили Бранко Йовичич и Януш Гол. Надеюсь, они все-таки смогут принять участие в матче, но проблем хватает", - заявил Гаджиев.

    Источник: Р-Спорт

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    19.09.2015 16:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 сентября 2015, 22:25

      Проанализируйте матчи Зенита с "крылышками" и Краснодаром и,возможно, появится шанс не проиграть! Кубань же Спартак сегодня "сделала"!

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      Рейтинг: +12310

      Вомбат 19 сентября 2015, 22:07

      Зенит имени АВБ на подъеме или на спаде удерживается, следующим образом, г-н Гаджиев. Вы отдаете мяч, закрываете опорную зону, приклеиваете защитника, а лучше двоих, к Халку и не теряете концентрацию до финального свистка. Если никто у вас грубо не ошибется в обороне, вы не проиграете, а если хоть пару раз перейдете центр поля и ударите по воротам Зенита, Лодыгин поможет вам выиграть. Подробности можете узнать у Веркаутерена и Кононова. А также у тренеров Монако и Байера.

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