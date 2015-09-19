Гаджиев: «Зенит» сейчас на подъеме»

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев поделился своими ожиданиями перед матчем 9-го тура Премьер-лиги против "Зенита".

"Зенит" проявил характер в двух непростых встречах - с ЦСКА и "Валенсией". Мне кажется, они сейчас на подъеме, а доказательство тому - две волевые игры подряд, особенно запоминающимися получились концовки. "Зенит" в любом состоянии фаворит, лидер российского футбола, этим все сказано.

Мы подходим к матчу с "Зенитом" в нормальном физическом состоянии, но состав у нас далек от оптимального. Можно даже сказать, что он вынужденно экспериментальный. Это обусловлено травмами трех центральных защитников (Дмитрия Белорукова, Ивана Черенчикова и Роберта Арзуманяна), которые по-прежнему не тренируются с командой. У нас нет Огуде, последние тренировки пропустили Бранко Йовичич и Януш Гол. Надеюсь, они все-таки смогут принять участие в матче, но проблем хватает", - заявил Гаджиев.