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    «Ливерпуль» потерял капитана на два месяца

    Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон пропустит еще два месяца из-за травмы стопы. Игрок получил повреждение на пятничной тренировке команды.

    Это занятие было первым для Хендерсона после его возвращения из США, где он проходил лечение пятки на другой ноге. В понедельник ему будет сделана операция.

    Предположительно из-за этой травмы капитан "Ливерпуля" пропустит до восьми недель. В этом сезоне он не смог выйти на поле в трех предыдущих турах Премьер-лиги.

    Источник: Guardian.com

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    19.09.2015 15:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +72

      HardPony 19 сентября 2015, 20:36

      Ливерпуль потерял капитана навсегда после ухода Джерарда

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