«Ливерпуль» потерял капитана на два месяца

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон пропустит еще два месяца из-за травмы стопы. Игрок получил повреждение на пятничной тренировке команды.

Это занятие было первым для Хендерсона после его возвращения из США, где он проходил лечение пятки на другой ноге. В понедельник ему будет сделана операция.

Предположительно из-за этой травмы капитан "Ливерпуля" пропустит до восьми недель. В этом сезоне он не смог выйти на поле в трех предыдущих турах Премьер-лиги.