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    Видеотрансляция матча «Милан» - «Палермо» - на «Бомбардире»

    "Милан" стартовал в Серии А не очень удачно, проиграв два матча из трех. Сегодня команда Синиши Михайловича принимает на своем поле "Палермо", который в этом сезоне еще не проигрывал.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Милан" - "Палермо". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 21:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2015 14:58
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