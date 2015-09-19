Видеотрансляция матча «Милан» - «Палермо» - на «Бомбардире»

"Милан" стартовал в Серии А не очень удачно, проиграв два матча из трех. Сегодня команда Синиши Михайловича принимает на своем поле "Палермо", который в этом сезоне еще не проигрывал.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Милан" - "Палермо". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 21:45, не пропустите!