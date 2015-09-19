Энрике: «Травма Рафиньи не помешает нам выиграть титулы»

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике считает, что травма полузащитника Рафиньи не скажется на результатах команды.

"Наша команда в состоянии преодолеть эти проблемы. Новости о травме Рафиньи печальны для него, но мы сможем заменить полузащитника другими футболистами.

У меня нет уверенности, что больше не будет травм, но мы сможем заявить новых игроков уже через три месяца. Так что я спокоен и знаю, что команда все равно сможет выиграть титулы", - заявил Энрике.

Напомним, Рафинья получил травму в матче с "Ромой". В этом году полузащитник уже не сможет выйти на поле.