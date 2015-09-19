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    Глушаков: «Работать с Капелло - большая честь для меня»

    Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков не стал говорить ничего плохого о бывшем главном тренере сборной России Фабио Капелло.

    "Ничего плохого не хочу говорить. Потому что Капелло – топ-тренер, который много выиграл с лучшими клубами мира. Это тренер с большой буквы. И для меня лично работать с ним – большая честь. И я многому у него научился – как в плане футбольном, так и в отношении к жизни. У него есть чему поучиться. Понятно, у каждого свои мысли, но я ни капельки плохого о Доне Фабио не скажу", - заявил Глушаков.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.09.2015 14:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +302

      mab1011 20 сентября 2015, 19:16

      Первым трансфером Дона Фабио в новом клубе будет Денис Глушаков...

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 сентября 2015, 22:09

      Что-то сегодня с Кубанью не видно было чему тебя (хорошему) Капелло научил! Ни одной точной передачи, по хамски ударил (специально) на отмаш игрока Кубани, за что заслужено получил "горчишник" (и еще на судью "бочку катил", принципиальный судья вслед показал бы вторую карточку и следом автоматом красную и все было бы по делу)! Одним словом "пиарится парниша"!

      1
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      Рейтинг: +1532

      starche 19 сентября 2015, 21:57

      Трусоват, однако. Очень хорошо, что нашлись люди посмелее, и у нас появился нормальный тренер. Если бы все были Глушаками, то и сейчас бы нас разводил Капелло.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 сентября 2015, 18:52

      Что можно сказать о Фабио плохого, если при нем он попадал в основу? Ничего! А вот на Слуцкого грязи может налить, если сборная оступится в оставшихся матчах, так как его место в запасе!

      3
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      Рейтинг: +630

      garet12222 19 сентября 2015, 16:06

      правильно!

      -2
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