Де Брюйне: «Когда играл в «Челси», разговаривал с Моуринью всего два раза»

Полузащитик "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне вспомнил о своем пребывании в "Челси", где бельгиец не получал практики и всего два раза разговаривал с главным тренером Жозе Моуринью.

"Я сильно изменился за эти два года. Сейчас я совершенно другой человек - тогда я был моложе и просто не имел достаточной игровой практики.

Я не получил никакого объяснения, с Моуринью разговаривал всего два раза. Первый раз - перед матчем с "Базелем", когда он обещал дать мне шанс. Второй раз - когда я сказал, что хочу уйти. Я покинул "Челси", потому что не получал ни минуты, несмотря на то, что хорошо тренировался", - заявил де Брюйне.