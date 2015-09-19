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    Де Брюйне: «Когда играл в «Челси», разговаривал с Моуринью всего два раза»

    Полузащитик "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне вспомнил о своем пребывании в "Челси", где бельгиец не получал практики и всего два раза разговаривал с главным тренером Жозе Моуринью.

    "Я сильно изменился за эти два года. Сейчас я совершенно другой человек - тогда я был моложе и просто не имел достаточной игровой практики.

    Я не получил никакого объяснения, с Моуринью разговаривал всего два раза. Первый раз - перед матчем с "Базелем", когда он обещал дать мне шанс. Второй раз - когда я сказал, что хочу уйти. Я покинул "Челси", потому что не получал ни минуты, несмотря на то, что хорошо тренировался", - заявил де Брюйне.

    Источник: Goal.com

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    19.09.2015 14:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13

      fenomen1983 20 сентября 2015, 00:25

      Вот в матче с Челси и покажи на что ты способен

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 19 сентября 2015, 14:56

      После драки кулаками не машут!Докажи в МС,что ты игрок мирового уровня.

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