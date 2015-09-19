Видеотрансляция матча «Манчестер Сити» - «Вест Хэм» - на «Бомбардире»

"Манчестер Сити" показал стопроцентный результат на старте Премьер-лиги. Сегодня остановить победную поступь "горожан" попытается "Вест Хэм", на счету которого в этом сезоне победы над "Арсеналом" и "Ливерпулем".

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть матч "Манчестер Сити" - "Вест Хэм". Для этого достаточно перейти в онлайн поединка, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча в 19:30.