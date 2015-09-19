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    Ташуев: «Успею подготовить «Кубань» к «Спартаку»

    Главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев, который только позавчера был назначен на новую должность, поделился своими впечатлениями перед матчем с московским "Спартаком".

    – До игры со "Спартаком" остается всего два дня, а в "Кубани" меняется главный тренер. Принимая предложение краснодарского клуба, вы не опасались за собственную репутацию, ведь можно "попасть" под красно-белых так, что мало не покажется?

    – Если я буду об этом думать, то нужно бросать эту профессию. Поэтому зачем об этом думать? Надо думать о хорошем.

    – Успеете подготовить команду к этой важнейшей встрече?

    (Смеeтся). За два дня? Знаете, за два дня все возможно в этой жизни. За два дня можно срочно что-то придумать, например, какой-то определенный нюанс, который может сыграть. Ведь слагаемых успеха очень много, и порой они заключаются в мелочах. Все это время команда же в любом случае тренировалась, футболисты работали. Нельзя же сказать, что она совсем плохая. Нет, ни в коем случае! Уверяю вас, ребята будут играть, это однозначно. Они будут играть и стараться выиграть. Футбол всегда тем и прекрасен, что он что-то показывает – для кого-то хорошее, а для кого-то, наоборот, плохое, в нeм присутствует непредсказуемость и т.д. Главное – чтобы был хороший футбол, а там уже дальше определимся.

    Источник: Eurofootball

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    19.09.2015 13:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +107

      AlexKane 19 сентября 2015, 20:50

      Вот это подготовил!

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      Рейтинг: +64

      красноярец 19 сентября 2015, 17:22

      удачи Кубани. сегодня посмотрю матч в живую в Краснодаре

      0
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      Рейтинг: +5

      Андрей@72 19 сентября 2015, 16:06

      Агония! Увы...

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      Рейтинг: +354

      REDAT 19 сентября 2015, 14:24

      Хороший тренер, удачи ему в Кубани!!!

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