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    Кака: «Я последний обладатель «Золотого мяча» с этой планеты»

    Полузащитник "Сан-Паулу" Кака восхищается игрой нападающего "Реала" Криштиану Роналду и форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

    "Роналдиньо, Роналду, Месси и я - единственные футболисты, которые продолжают играть до сих пор, получившие "Золотой мяч". Я горд нахдиться рядом с такими великолепными игроками и рад тому, что я - последний футболист, который выигрывал награду перед Месси и Роналду. Можно даже сказать, что я последний обладатель "Золтого мяча" с этой планеты", - заявил Кака.

    Напомним, Кака получил награду в 2007 году. После этого "Золотой мяч" трижды выигрывал Криштиану Роналду и четыре раза Лионель Месси.

    Источник: Goal.com

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    19.09.2015 13:24
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      -=MoT=- 20 сентября 2015, 09:31

      много не болтай Рикардо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Donetsk_the_BEST 19 сентября 2015, 14:19

      Хех Забавно сказал!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      maumZ 19 сентября 2015, 13:36

      Какая глупость. Так и хочется сказать, что земной футбол для землян, а инопланетяне на хрен идут.

      -1
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