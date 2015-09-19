Кака: «Я последний обладатель «Золотого мяча» с этой планеты»

Полузащитник "Сан-Паулу" Кака восхищается игрой нападающего "Реала" Криштиану Роналду и форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Роналдиньо, Роналду, Месси и я - единственные футболисты, которые продолжают играть до сих пор, получившие "Золотой мяч". Я горд нахдиться рядом с такими великолепными игроками и рад тому, что я - последний футболист, который выигрывал награду перед Месси и Роналду. Можно даже сказать, что я последний обладатель "Золтого мяча" с этой планеты", - заявил Кака.

Напомним, Кака получил награду в 2007 году. После этого "Золотой мяч" трижды выигрывал Криштиану Роналду и четыре раза Лионель Месси.