Видеотрансляция матча «Реймс» - «ПСЖ» - на «Бомбардире»

"ПСЖ" отправляется в гости к "Реймсу" после неудачи в прошлом туре в матче с "Бордо". Несмотря на то, что "Реймс" - твердый середняк Лиги 1, матч для парижан ожидается непростой. В этом сезоне "красно-белые" хорошо стартовали и уже успели преподнести одну сенсацию, обыграв на своем поле "Марсель".

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть матч "Реймс" - "ПСЖ". Для этого достаточно перейти в онлайн поединка, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.