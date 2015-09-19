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    Видеотрансляция матча «Реймс» - «ПСЖ» - на «Бомбардире»

    "ПСЖ" отправляется в гости к "Реймсу" после неудачи в прошлом туре в матче с "Бордо". Несмотря на то, что "Реймс" - твердый середняк Лиги 1, матч для парижан ожидается непростой. В этом сезоне "красно-белые" хорошо стартовали и уже успели преподнести одну сенсацию, обыграв на своем поле "Марсель".

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть матч "Реймс" - "ПСЖ". Для этого достаточно перейти в онлайн поединка, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2015 13:09
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