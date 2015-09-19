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    Гранквист: «Верим, что Россия потеряет очки в последних матчах»

    Полузащитник "Краснодара" и сборной Швеции Андреас Гранквист считает, что сборная России может пропустить шведов на второе место в отборочной группе Евро-2016.

    - Вы верите, что Россия потеряет очки в оставшихся двух встречах отбора Евро-2016 с Молдавией и Черногорией?
    - Верим. Вашей сборной предстоят непростые матчи. Но в первую очередь концентрируемся на своих обязанностях - необходимо сделать по три очка в Лихтенштейне и дома с Молдавией. Тогда мы гарантированно попадаем хотя бы на третье место.

    - Ужасный матч с Австрией дома (1:4) уже выбросили из головы?
    - Выбросили. Даже более обидно получилось в Москве: у нас во втором тайме были такие моменты, а Акинфеев выручил Россию! С Австрией мы неплохо начинали, но потом получили два элементарных гола после вводов из аута! Австрия - фантастическая команда, после этого трудно было что-то против нее сделать.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    19.09.2015 12:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +74

      koka7751 20 сентября 2015, 08:29

      От козла - слышу, аж завоняло.

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