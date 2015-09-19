Моуринью: «Я пожму руку Венгеру»

Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью пожмет руку главному тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру перед матчем команд, который состоится сегодня.

"Я отвечаю за свои действия, как и все другие люди. Я пожму руку Венгеру.

Перед матчем с "Арсеналом" хочу изолировать своих игроков от ненужных разговоров. Мы просто хотим выиграть эту игру. Я знаю, что у нас хорошая серия против "Арсенала" в Премьер-лиге, но они победили нас в Суперкубе. И все это не имеет значения", - заявил Моуринью.

Напомним, после матча за Суперкубок Англии Моуринью и Венгер не пожали друг другу руки.