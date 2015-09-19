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    Моуринью: «Я пожму руку Венгеру»

    Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью пожмет руку главному тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру перед матчем команд, который состоится сегодня.

    "Я отвечаю за свои действия, как и все другие люди. Я пожму руку Венгеру.

    Перед матчем с "Арсеналом" хочу изолировать своих игроков от ненужных разговоров. Мы просто хотим выиграть эту игру. Я знаю, что у нас хорошая серия против "Арсенала" в Премьер-лиге, но они победили нас в Суперкубе. И все это не имеет значения", - заявил Моуринью.

    Напомним, после матча за Суперкубок Англии Моуринью и Венгер не пожали друг другу руки.

    Источник: The Guardian

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    19.09.2015 12:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12

      miramax_max 19 сентября 2015, 16:27

      Не мог Челси выиграть!!! СУДЬЯ ПОМОГ!!!!!!

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      Рейтинг: +47

      89388900185 19 сентября 2015, 15:40

      Ну правильно сделаешь Моур. Он старше а старших надо уважать

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      Рейтинг: +12

      miramax_max 19 сентября 2015, 15:36

      Венгер не пожмет, и правильно сделает!

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