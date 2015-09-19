Бундеслига. «Бавария» разгромила «Дармштадт», «Боруссия» снова проиграла и другие результаты

В Германии завершились пять матчей 5-го тура Бундеслиги. "Бавария" на выезде разгромила "Дармштадт" со счетом 3:0, а "Вольфсбург" в родных стенах справился с "Гертой" - 2:0.

Гладбахская "Боруссия" потерпела пятое поражение подряд, проиграв на этот раз "Кельну" - 1:0. С тем же счетом "Вердер" уступил "Ингольштадту", а единственный гол в матче был забит Хартманном на третьей компенсированной минуте. "Гамбург" и "Айнтрахт" не смогли открыть счет.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 5-й тур

Голы: 1:0 — Дост, 76; 2:0 — Дост, 88 (с пенальти).