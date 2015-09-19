Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бундеслига. «Бавария» разгромила «Дармштадт», «Боруссия» снова проиграла и другие результаты

    В Германии завершились пять матчей 5-го тура Бундеслиги. "Бавария" на выезде разгромила "Дармштадт" со счетом 3:0, а "Вольфсбург" в родных стенах справился с "Гертой" - 2:0.

    Гладбахская "Боруссия" потерпела пятое поражение подряд, проиграв на этот раз "Кельну" - 1:0. С тем же счетом "Вердер" уступил "Ингольштадту", а единственный гол в матче был забит Хартманном на третьей компенсированной минуте. "Гамбург" и "Айнтрахт" не смогли открыть счет.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 5-й тур

    Голы: 1:0 — Дост, 76; 2:0 — Дост, 88 (с пенальти).
    Голы: 0:1 — Хартманн, 93 (с пенальти).
    Голы: 1:0 — Модест, 64.
    Голы: 0:1 — Видаль, 20; 0:2 — Коман, 62; 0:3 — Роде, 63.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2015 18:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11