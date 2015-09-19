АПЛ. «Челси» в большинстве обыграл «Арсенал»

Убл*дка Косту одинаково не любят ни в Бразилии (за предательство) ни в Испании (за плохую игру за сборную и антифутбол)...теперь он стал главным убл*дком АПЛ на пару с Мауром...сочувствую истинным фанатам Челси - такого удара по имиджу клуба не припомню
"Челси" в матче 6-го тура АПЛ обыграл "Арсенал" на своем поле со счетом 2:0. Первый гол в матче забил Курт Зума, замкнув головой навесную передачу Сеска Фабрегаса со штрафного. Точку поставил Эден Азар, сыграв на добивании после удара Лоика Реми.
Отметим, "Арсенал" доигрывал матч вдевятером. В конце первого тайма с поля за стычку с Диего Костой был удален Габриэль Паулиста, а во второй половине "канониры" лишились Санти Касорлы.
Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур.