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    АПЛ. «Челси» в большинстве обыграл «Арсенал»

    "Челси" в матче 6-го тура АПЛ обыграл "Арсенал" на своем поле со счетом 2:0. Первый гол в матче забил Курт Зума, замкнув головой навесную передачу Сеска Фабрегаса со штрафного. Точку поставил Эден Азар, сыграв на добивании после удара Лоика Реми.

    Отметим, "Арсенал" доигрывал матч вдевятером. В конце первого тайма с поля за стычку с Диего Костой был удален Габриэль Паулиста, а во второй половине "канониры" лишились Санти Касорлы.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур.

    Голы: 1:0 — Зума, 51; 2:0 — Азар, 90.
    Челси: Бегович, Иванович, Аспиликуэта, Зума, Кэйхилл, Матич, Азар, Фабрегас (Микел, 91), Оскар (Рамирес, 48), Педро, Коста (Реми, 81).
    Арсенал: Чех, Монреаль, Косиельни, Паулиста, Бельерин, Озил (Окслейд-Чемберлен), Рэмзи, Коклен (Чамберс, 46), Касорла, Санчес (Жиру, 73), Уолкотт.
    Удаления: Паулиста, 45; Касорла, 78.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2015 16:41
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +132

      murakami777 20 сентября 2015, 07:21

      Убл*дка Косту одинаково не любят ни в Бразилии (за предательство) ни в Испании (за плохую игру за сборную и антифутбол)...теперь он стал главным убл*дком АПЛ на пару с Мауром...сочувствую истинным фанатам Челси - такого удара по имиджу клуба не припомню

      1
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      Рейтинг: +545

      kachan63 19 сентября 2015, 20:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Всё было сделано мастерски. Браво, Коста! Развёл и лоха Паулисту, и судейку Дина.

      -4
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 19 сентября 2015, 19:02

      Представляю сколько было бы разговоров от Маура, если бы в сторону Челси такие решения были приняты

      2
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      Рейтинг: +34

      GGGringOOO 19 сентября 2015, 18:59

      С поражению от Арсенала началось падение, надеюсь, что после этой игры все прийдет на свое место.
      С победой, мужики.

      1
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      Рейтинг: +22

      fapalkas 19 сентября 2015, 17:59

      Коррупция не только в российской бомже-лиги !!!!!жаль что арсенал проигрывая в 9 не отомстили главной макаке из Челси,могли сломать бы ногу)))

      2
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      Рейтинг: +47

      89388900185 19 сентября 2015, 17:55

      не навижу теперь челси из за косты обезьяны

      4
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      Рейтинг: +47

      89388900185 19 сентября 2015, 17:54

      сволочь судья и коста сволочь

      4
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      Рейтинг: +421

      LMI 19 сентября 2015, 16:50

      Победы от Арсенала не ждал, практически был уверен, что проиграем.
      Но вот что Челси в лице Диего Косты будет так подло выглядеть - не ожидал, хотя этот ... еще тот фрукт. Не ожидал, что судья так лихо раздербанит состав Арсенала на ближайшие игры в АПЛ.
      Теперь думаю практически уверен, что Тоттенхему в кубке Лиги мы проиграем.

      2
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA > LMI 19 сентября 2015, 17:21

      мавр подбирает себе подобных.симпатизировал раньше им но с приходом косты не хочется смотреть.желаю им опуститься пониже в таблице.а косте что-б кто-нибудь вломил по полной.

      2
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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 19 сентября 2015, 16:47

      Не будет Арсенал в Англии чемпионом никогда,ему просто никто не даст.Будут по очереди то Челси,то Манчестер Сити,короче те кто побогаче и могут купить всё,даже судьев.Не безгрешный в Англии чемпионат,так же коррупция есть как и везде,но там всё замалчивается.
      Пусть мне кто-то хотя бы объяснит-почему человек которого должны были удалить вообще доиграл до 81-й минуты?

      2
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Pres Arsenal 19 сентября 2015, 17:16

      Это загадка

      1
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      Рейтинг: +47

      89388900185 > Pres Arsenal 19 сентября 2015, 17:56

      будет если судья будет помогать как челси

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      Рейтинг: +59

      andreyd57 > Pres Arsenal 19 сентября 2015, 18:05

      А вот удалять его не за что было. Он спровоцировал а Габриэль поддался!

      -1
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      Рейтинг: +22

      fapalkas > andreyd57 19 сентября 2015, 18:19

      Он по лицу раза 3 ударил и ты говоришь за что?

      2
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      Рейтинг: +224

      Ele13 19 сентября 2015, 16:44

      Хорошая, временами тягучая игра. Конечно, повод для обсуждений:Диего Коста и его "хитрюшки", но всё же рузультат закономерный, на победу Челси наиграл.

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