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    Рабинер: «Считаю приход Ташуева вместо Хохлова полным бредом – это уверенный шаг в ФНЛ»

    Известный журналист Игорь Рабинер прокомментировал назначение Сергея Ташуева главным тренером "Кубани" и сделал прогноз на матч девятого тура РФПЛ «Кубань» - «Спартак».

    "Краснодарцы сменили главного тренера, но лично я считаю приход Сергея Ташуева вместо Дмитрия Хохлова полным бредом, это возвращение в СССР. Я не думаю, что таким образом можно сделать сумасшедшую встряску команды, которая позволит «Кубани» прийти в себя и обыграть «Спартак». Думаю, гости достаточно уверенно одержат победу в предстоящей встрече. Выездные матчи против команд из середины и нижней части таблицы «красно-белые» проводят хорошо: «Крылья Советов», «Амкар»... думаю, «Спартак» выиграет с преимуществом в два мяча, для «Кубани» больших шансов я не вижу. Более того, я не вижу для этой команды больших шансов остаться в премьер-лиге. Мне кажется, назначение Ташуева - это уверенный шаг в ФНЛ", - сказал Рабинер.

    Источник: Rusfootball.info

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    19.09.2015 11:31
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +13

      fenomen1983 20 сентября 2015, 00:31

      Эксперт хули)

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 19 сентября 2015, 21:30

      да что ты говоришь, с перевесом в два мяча? да ты что)))

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 19 сентября 2015, 20:51

      поспешишь - людей насмешишь... в пословицах скрыт многовековой опыт народа...

      0
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      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 19 сентября 2015, 19:51

      ЛОЛ вот тебе и 2 мяча после первого тайма, умник

      2
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > Cyberdiver 19 сентября 2015, 20:24

      Абсолютно согласен)Гуру из него никакой.Мало того,они не только 2 мяча забили,они еще и возят спартак по всем статьям)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 сентября 2015, 18:41

      Поживём - увидим)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 19 сентября 2015, 18:08

      игра покажет .

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 19 сентября 2015, 16:45

      Широко известный в узких кругах журналист Игорь Рабинер !!!

      3
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      Рейтинг: +56

      Ganymed1 19 сентября 2015, 16:35

      Рабинер кто это?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 19 сентября 2015, 16:33

      8 матчей,4 очка,ни одной победы,последнее место...какие вообще могут быть вопросы по снятию данного персонажа?

      4
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      Рейтинг: +5

      Андрей@72 19 сентября 2015, 16:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Так и будет! Две команды много для Красного!

      -5
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      Рейтинг: +56

      Ganymed1 > Андрей@72 19 сентября 2015, 16:38

      это ты так решил?

      0
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