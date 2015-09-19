Видеотрансляция матча «Кубань» - «Спартак» – на «Бомбардире»

Терпение руководства "Кубани" лопнуло, на матч со "Спартаком" команда выйдет с новым главным тренером. Сергей Ташуев уже заявил, что нынешний состав команды его полностью устраивает, поэтому в игре с москвичами кадровой революции у краснодарцев не намечается.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Кубань" - "Спартак". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:00, не пропустите!