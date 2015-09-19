Канчельскис: «Наши футболисты не привыкли к плотному графику, а мы и по 60 матчей проводили»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис отметил, что нашим командам пора научиться играть по два матча в неделю.

"Мы не привыкли играть по графику среда-суббота, и когда у нас начинается такой плотный график, сразу начинаем кричать «Как тяжело». Да ничего страшного, мы играли и по 60 игр в сезон в Европе. Просто надо привыкнуть к этому, если ты будешь стабильно играть в таком режиме, проблем не будет. А если мы играем сначала среда-суббота, а потом 2-3 недели отдыхаем, то конечно, мы будем не в такой хорошей форме и будет тяжело втянуться. Самое главное – правильный календарь.

Не должно быть так, что одной команде можно переносить, а другой – нет. Давайте вспомним, когда «Зенит» играл с «Рейнджерс», шотландцы просили пару игр перенести, но им не разрешили, потому что есть стабильный календарь. А питерцам дали две недели на подготовку", - сказал Канчельсикис.