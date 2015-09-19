Белоруков: «Надеемся, что нанесем «Зениту» третье подряд поражение на «Петровском»

аааааааааахахахахаахах,ты бы лучше в матче с цска не косячил и голы им не дарил!
Защитник «Амкара» Дмитрий Белоруков поделился своими ожиданиями в преддверии матча с «Зенитом» в рамках девятого тура РФПЛ.
— Если учитывать тот факт, что в концовке прошлого сезона мы обыграли «Зенит», встреча наверняка получится принципиальной. Всегда приятно проверить свои силы в противостоянии с сильным соперником, выступающим в Лиге чемпионов.
— У «Зенита» традиционно ярко играют лидеры — то, чем петербургская команда славилась во все времена. Мне лично импонирует Олег Шатов. И еще очень понравилась игра с ЦСКА. Отыграться с 0:2 дорогого стоит — признаюсь, в начале встречи меня посещали неприятные мысли. Но зенитовцы молодцы! Дожали, вырвали ничейку.
— Посмотрим. Мы надеемся, что нанесем «Зениту» третье подряд поражение на «Петровском».
— Что сейчас вас связывает с Санкт-Петербургом?
— Родные, друзья, детские воспоминания о хороших временах. Путевку во взрослый футбол мне дал Алексей Александрович Стрепетов, у меня для него всегда есть самые теплые слова. Питер навсегда останется в моем сердце.