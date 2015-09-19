Белоруков: «Надеемся, что нанесем «Зениту» третье подряд поражение на «Петровском»

Защитник «Амкара» Дмитрий Белоруков поделился своими ожиданиями в преддверии матча с «Зенитом» в рамках девятого тура РФПЛ.

— В чем особенность игры с «Зенитом» для нынешнего «Амкара»?

— Если учитывать тот факт, что в концовке прошлого сезона мы обыграли «Зенит», встреча наверняка получится принципиальной. Всегда приятно проверить свои силы в противостоянии с сильным соперником, выступающим в Лиге чемпионов.

— Что привлекает в игре «Зенита» на данном этапе?

— У «Зенита» традиционно ярко играют лидеры — то, чем петербургская команда славилась во все времена. Мне лично импонирует Олег Шатов. И еще очень понравилась игра с ЦСКА. Отыграться с 0:2 дорогого стоит — признаюсь, в начале встречи меня посещали неприятные мысли. Но зенитовцы молодцы! Дожали, вырвали ничейку.

— Тем не менее в последних четырех матчах чемпионата России «Зенит» набрал всего четыре очка. Более того, в двух домашних встречах «Зенит» уступил с общим счетом 1:5. Как считаете, «Зенит» выйдет на воскресную встречу с повышенной мотивацией?

— Посмотрим. Мы надеемся, что нанесем «Зениту» третье подряд поражение на «Петровском».

— Что сейчас вас связывает с Санкт-Петербургом?

— Родные, друзья, детские воспоминания о хороших временах. Путевку во взрослый футбол мне дал Алексей Александрович Стрепетов, у меня для него всегда есть самые теплые слова. Питер навсегда останется в моем сердце.