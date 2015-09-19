Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Канчельскис: «В менеджементе «Анжи» работают нефутбольные люди, которые вешают Керимову лапшу на уши»

    Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис считает одной из причин неудачной игры "Анжи" на старте первенства непрофессиональный менеджмент клуба.

    "Я не знаю, о чем думает и чего хочет руководство клуба. Там достаточно непростая ситуация, менеджмент, взяли непонятно откуда, там работают не футбольные люди, но почему-то Керимов им доверяет. Какие люди в менеджменте – такой и результат. Они не играли в футбол, они не понимают, что это такое, значит, не надо лезть, занимайтесь своим делом. А менеджеры вешают лапшу на уши Керимову, он их слушает – и команда занимает предпоследнее место в чемпионате, а с таким-то финансированием это разве нормально?" - считает Канчельскис.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2015 09:03
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      Джавдет 19 сентября 2015, 10:56

      В Анжи что менеджмент что персонал ниже по классу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Miha 19 сентября 2015, 10:38

      А что вообще ожидали от Анжи в этом сезоне??
      Команда в прошлом сезоне играла в ФНЛ. Или все думали, что после покупок пары негритят команда всех крушить будет. Как по мне, так команда которая только вышла в ПЛ должна ставить задачу сначала закрепиться в лиге а потому уже по ходу возможностей ставить задачи по выше. Так что Махачкале на те же еврокубки замахиваться еще рано!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +161

      Анжи Махачкала05 > Miha 19 сентября 2015, 13:40

      Миха молодец! Здраво мыслишь.!!!))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +117

      AVAR-05 > Анжи Махачкала05 19 сентября 2015, 21:28

      Честно говоря,по первым же покупкам до начала сезона и отставкой Ташуева,стало ясно,что нам готовят волидольную команду. Получите-распишитесь!!! Семин хорош,но игроки ...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11