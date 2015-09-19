Эбисилио: «Мы создали в четыре раза больше моментов, чем «Ростов»

Полузащитник «Анжи» Лоренцо Эбисилио считает, что быстрый гол Павла Могилевца в игре с "Ростовом" во многом предопределил поражение (0:1) махачкалинцев в матче с ростовчанами.



– Лоренцо, чего, на ваш взгляд, «Анжи» сегодня не хватило для успеха?



– Имея шансы, надо реализовывать их и стараться это делать раньше противника. Вы видели, мы сегодня создали больше голевых моментов, чем соперник. Я бы определил это соотношение как четыре против одного в нашу пользу. Но они свой момент использовали и почувствовали уверенность, а мы оказались в роли догоняющих со всеми вытекающими последствиями.



– В такую неприятно складывающуюся игру, наверное, сложно войти со скамейки. Ваши ощущения на поле?



– Это всегда непросто – входить в игру со скамейки запасных. Ты смотришь матч с кромки поля и обдумываешь, чем можешь помочь команде. «Ростов» вел в счете и мог позволить себе играть от обороны. Это, конечно, усложняло нам задачу. Было б здорово, если б удалось хотя бы сделать счет 1:1, но этого не случилось. И теперь мы возвращаемся домой, не думая ни о чем, кроме того, как выбраться из ситуации.



– Юрий Семин на послематчевой пресс-конференции сказал, что замены не дали результата. Вы согласны?



– Конечно, остается только согласиться. При 0:1 игроки выпускаются на поле с задачей создавать остроту у ворот соперника, сравнять счет. Нам это не удалось. Каждый из нас очень расстроен. Это темная полоса, и нам надо выходить из нее.