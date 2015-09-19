Видеотрансляция матча «Челси» - «Арсенал» – на «Бомбардире»

Очередная португало-французская тренерская разборка между Жозе Моуринью и Арсеном Венгером обещает получиться захватывающей. Наставник "Арсенала" в этом сезоне впервые переиграл одиозного португальца в матче за Суперкубок Англии (1:0), но на "Стэмфорд Бридж" наверняка будет совсем другая игра.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Челси" - "Арсенал". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 14:45, не пропустите!