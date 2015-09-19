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    Самедов: «Обид на Слуцкого нет. Если понадоблюсь сборной - приеду»

    Полузащитник Александр Самедов прокомментировал отсутствие игроков "Локомотива" в сборной России в отборочных матчах к Евро-2016 против Швеции и Лихтенштейна.

    "Скажу за себя: я уважаю выбор главного тренера. Ему отвечать за свои решения, поэтому он может вызывать, кого захочет. В первых двух матчах команда под его руководством показала классный футбол и добилась результата. Значит, пока все правильно. Никаких обид на Слуцкого у меня, разумеется, нет. Обижаться на такое – бред. Мы же взрослые люди. Как только понадоблюсь сборной – приеду", - сказал Самедов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.09.2015 07:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12

      Джавдет 19 сентября 2015, 11:00

      Без тебя там и так не плохо, надо было за Азербайджан выступать, а здесь тут ты на... никому не нужен

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      Рейтинг: +201

      МасСуд 19 сентября 2015, 09:05

      Прогнулся))))

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