Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игроки российских клубов не попали в символическую сборную первого тура ЛЕ

    Игроки российских «Краснодара», «Рубина» и «Локомотива» не вошли в символическую сборную первого тура группового турнира Лиги Европы. Лучшим футболистом признан нападающий сербского «Партизана» Абубакар Умару.

    Символическая сборная первого тура группового этапа ЛЕ: Томаш Кошицки («Астерас»), Жоэль Матип («Шальке»), Бенджамен Менди («Марсель»), Фабиу Коэнтрау («Монако»), Сон Хюнь Мин («Тоттенхэм»), Дрис Мертенс («Наполи»), Хосе Эрнесто Соса («Бешикташ»), Пак Чжу Ху («Боруссия» Д), Умару («Партизан»), Ариц Адуриц («Атлетик»), Мусса Конате («Сьон»).

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2015 06:53
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      palanik_tyumen 19 сентября 2015, 14:01

      просто заговор против русских.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      Romashin 19 сентября 2015, 10:52

      Самедова вполне можно было ставить в сборную, или Ниассе

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11