Семин: «Неоднозначно отношусь к тому, что игроки валяются на поле»

Главный тренер «Анжи» Юрий Семин прокомментировал эпизод матча с «Ростовом» (1:0), когда защитник махачкалинцев Георгий Тигиев выбил мяч за пределы поля, увидев, что один игроков соперника лежит на газоне. По мнению Семина, останавливать игру таким образом не следовало.

«Я к этому неоднозначно вообще отношусь. Чтобы игроки валялись на поле. Зрители пришли смотреть футбол, а не эти судороги. Валяются по пять минут… Правила вы знаете: судья останавливает игру, а не игроки. Вот когда судьи еще и начнут давать за это желтую карточку, тогда у нас будет более интенсивный футбол», - считает Семин.