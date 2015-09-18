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    Семин: «Неоднозначно отношусь к тому, что игроки валяются на поле»

    Главный тренер «Анжи» Юрий Семин прокомментировал эпизод матча с «Ростовом» (1:0), когда защитник махачкалинцев Георгий Тигиев выбил мяч за пределы поля, увидев, что один игроков соперника лежит на газоне. По мнению Семина, останавливать игру таким образом не следовало.

    «Я к этому неоднозначно вообще отношусь. Чтобы игроки валялись на поле. Зрители пришли смотреть футбол, а не эти судороги. Валяются по пять минут… Правила вы знаете: судья останавливает игру, а не игроки. Вот когда судьи еще и начнут давать за это желтую карточку, тогда у нас будет более интенсивный футбол», - считает Семин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.09.2015 22:19
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