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    Семин: «Игра проходила с нашим преимуществом»

    Главный тренер «Анжи» Юрий Семин прокомментировал поражение от «Ростова» (1:0) в матче девятого тура РФПЛ. По его мнению, причиной неудачного для гостей исхода стала плохая реализация моментов.

    «Равная игра, даже можно сказать, что она проходила с нашим преимуществом. Мы создали больше моментов. Но проиграли, потому их не реализовали. «Ростов» воспользовался началом игры, забил гол. Нам этого сделать не удалось. Какая-то нервозность присутствовала у игроков в завершающей стадии атаки», - говорит Семин.

    Также специалист прокомментировал игру отдельных футболистов.

    «Альмейда и Леонардо с таким опытом обязаны забивать. Мне кажется, в этот раз лучше сыграли в обороне. Хотя, конечно, в эпизоде с голом была ошибка».

    Источник: Sports.ru

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    18.09.2015 21:24
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