Семин: «Игра проходила с нашим преимуществом»

Главный тренер «Анжи» Юрий Семин прокомментировал поражение от «Ростова» (1:0) в матче девятого тура РФПЛ. По его мнению, причиной неудачного для гостей исхода стала плохая реализация моментов.

«Равная игра, даже можно сказать, что она проходила с нашим преимуществом. Мы создали больше моментов. Но проиграли, потому их не реализовали. «Ростов» воспользовался началом игры, забил гол. Нам этого сделать не удалось. Какая-то нервозность присутствовала у игроков в завершающей стадии атаки», - говорит Семин.

Также специалист прокомментировал игру отдельных футболистов.

«Альмейда и Леонардо с таким опытом обязаны забивать. Мне кажется, в этот раз лучше сыграли в обороне. Хотя, конечно, в эпизоде с голом была ошибка».