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    РФПЛ. «Ростов» обыграл «Анжи»

    В матче девятого тура РФПЛ «Ростов» дома одолел «Анжи» с минимальным счетом. Гол, оказавшийся победным, на седьмой минуте забил Могилевец.

    Чемпионат России. РФПЛ. 9-й тур

    Ростов (Ростов) - Анжи (Махачкала) - 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча ВИДЕО

    Голы: 1:0 - Могилевец, 7

    Ростов: Джанаев, Терентьев, Баштуш, Навас, Маргасов, Гацкан, Могилевец (Бен Су Ю, 41), Нобоа, Калачев, Полоз (Ротенберг, 83), Бухаров (Байрамян, 69).

    Анжи: Песьяков, Гаджибеков, Жиров, Тигиев (Хадарцев, 80), Ещенко, Лазич, Леонардо (Эбесилио, 64), Мкртчян, Аруна, Мутари (Боли, 58), Алмейда.

    Предупреждения: Маргасов, 2; Байрамян, 74; Навас, 75; Калачев, 82.

    Судья: Виталий Мешков

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2015 20:51
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +10

      anjist 23 сентября 2015, 18:12

      Олиииииииии олюююююююююю
      Е6ём махачколююююююююююю
      Мы е6ём мы ебёооооооооооооом
      мы ебём ее всегдю!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      anjist 23 сентября 2015, 18:12

      хэй хэй

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      anjist 23 сентября 2015, 18:12

      хэй хэй

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      anjist 23 сентября 2015, 18:11

      хэй хэй

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      anjist 23 сентября 2015, 18:11

      хэй хэй

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      anjist 23 сентября 2015, 18:11

      хэй хэй

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Djazzz 19 сентября 2015, 10:46

      Респект Ростову и Бердыеву

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Qweas 19 сентября 2015, 09:45

      ничего у анжи нет, кроме спонсора.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      19 сентября 2015, 09:29

      У Анжи игра есть, хромает реализация моментов.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 19 сентября 2015, 07:52

      С победой ростовчан!

      0
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