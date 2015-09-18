Матчи «Зенита», ЦСКА и «Спартака» в 1/16 Кубка России будут транслироваться по «НТВ-Плюс»

Встречи 1/16 Кубка России, в которых участвуют «Зенит», ЦСКА и «Спартак»,будут показаны на канале «НТВ-Плюс». Об этом рассказал начальник отдела программирования спортивных каналов «НТВ-Плюс» Владимир Горбачев.

«Это матчи «Байкал» (Иркутск) — ЦСКА, «Волга» (Тверь) — «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Волга» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва), которые пройдут 23 сентября», - сказал Горбачев.

Сообщается также, что некоторые из перечисленных матчей будут транслироваться и по одному из каналов ВГТРК. О каких матчах и каком канале идет речь, пока не уточняется.