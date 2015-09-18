Халк попал в символическую сборную первого тура Лиги чемпионов

Нападающий «Зенита» Халк включен УЕФА в символическую сборную по итогам первого тура Лиги чемпионов. Напомним, что бразилец отметился дублем в матче с «Валенсией» (2:3).

Полностью состав символической сборной выглядит так:

Вратарь: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус");

Защитники: Йосип Пиварич ("Динамо" Зб), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Данте ("Вольфсбург"), Алессандро Флоренци ("Рома");

Полузащитники: Анхель Ди Мария ("Пари Сен-Жермен"), Хакан Чалханоглу ("Байер"), Николас Гайтан ("Бенфика");

Нападающие: Халк ("Зенит"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Криштиану Роналду ("Реал").