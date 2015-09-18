Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Халк попал в символическую сборную первого тура Лиги чемпионов

    Нападающий «Зенита» Халк включен УЕФА в символическую сборную по итогам первого тура Лиги чемпионов. Напомним, что бразилец отметился дублем в матче с «Валенсией» (2:3).

    Полностью состав символической сборной выглядит так:

    Вратарь: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус");

    Защитники: Йосип Пиварич ("Динамо" Зб), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Данте ("Вольфсбург"), Алессандро Флоренци ("Рома");

    Полузащитники: Анхель Ди Мария ("Пари Сен-Жермен"), Хакан Чалханоглу ("Байер"), Николас Гайтан ("Бенфика");

    Нападающие: Халк ("Зенит"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Криштиану Роналду ("Реал").

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2015 19:59
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +137

      coocoo 18 сентября 2015, 21:58

      Флоренци не защитник, что за бред

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      -=MoT=- > coocoo 20 сентября 2015, 09:39

      он щас играет в роме на позиции правого защитника!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      GGGringOOO 18 сентября 2015, 20:34

      Заслуженно. С реализацией у Зеньки в том матче было все на высшем уровне

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 18 сентября 2015, 20:16

      Приятно видеть эмблему российского клуба

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +144

      plusnindimon > LOKOShamilLOKO 18 сентября 2015, 22:59

      жаль редко и мало

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11