Халк попал в символическую сборную первого тура Лиги чемпионов

Флоренци не защитник, что за бред
Нападающий «Зенита» Халк включен УЕФА в символическую сборную по итогам первого тура Лиги чемпионов. Напомним, что бразилец отметился дублем в матче с «Валенсией» (2:3).
Полностью состав символической сборной выглядит так:
Вратарь: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус");
Защитники: Йосип Пиварич ("Динамо" Зб), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Данте ("Вольфсбург"), Алессандро Флоренци ("Рома");
Полузащитники: Анхель Ди Мария ("Пари Сен-Жермен"), Хакан Чалханоглу ("Байер"), Николас Гайтан ("Бенфика");
Нападающие: Халк ("Зенит"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Криштиану Роналду ("Реал").