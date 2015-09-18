Клюйверт: «Атака «Барселоны» лучше атаки «Реала», а Месси лучше Роналду»

Бывший нападающий «Барселоны» Патрик Клюйверт сравнил атакующие линии каталонского клуба и «Реала».

«Фаворитом чемпионата я считаю «Барселону». Она ненамного сильнее «Реала», однако атакующая линия у нее лучше. Суарес – лучший центральный нападающий Примеры. В прошлом сезоне он часто играл на фланге и даже оттуда много забивал. Теперь он делает это еще лучше», - считает Клюйверт.

Также голландец сравнил Месси и Роналду.

«Думаю, Месси лучше Криштиану Роналду, однако достижения португальца тоже невероятны».