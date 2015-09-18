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    Клюйверт: «Атака «Барселоны» лучше атаки «Реала», а Месси лучше Роналду»

    Бывший нападающий «Барселоны» Патрик Клюйверт сравнил атакующие линии каталонского клуба и «Реала».

    «Фаворитом чемпионата я считаю «Барселону». Она ненамного сильнее «Реала», однако атакующая линия у нее лучше. Суарес – лучший центральный нападающий Примеры. В прошлом сезоне он часто играл на фланге и даже оттуда много забивал. Теперь он делает это еще лучше», - считает Клюйверт.

    Также голландец сравнил Месси и Роналду.

    «Думаю, Месси лучше Криштиану Роналду, однако достижения португальца тоже невероятны».

    Источник: AS

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    18.09.2015 19:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      Elnan 19 сентября 2015, 12:39

      Атака Голландии сильнее атаки Турции, но продули 3-0. Так что о сборной беспокойся

      0
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      Рейтинг: +429

      sold93 18 сентября 2015, 23:36

      очередной вброс на вентилятор этого поднадоевшего холивара

      0
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      Рейтинг: +72

      HardPony 18 сентября 2015, 22:17

      Клюйверт конечно хороший фетболер,но и Рон и Лео лучше его))

      0
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      Рейтинг: +186

      KROFF 18 сентября 2015, 21:45

      А Шварцнеггер сильнее БрюсаЛи.

      0
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 18 сентября 2015, 21:28

      В этот раз без продуктовых сравнений ? =)

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      Рейтинг: +13

      spectator 18 сентября 2015, 19:41

      и Роналду и Месси оба оч хороши , отличные футболисты и профессионалы своего дела , но лучший все равно Манэ Гарринча!

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