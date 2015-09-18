Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Молодежное первенство. «Терек» дома уступил «Уфе»

    Встреча соседей по турнирной таблице молодежного первенства "Терека" и "Уфы" ознаменовалась довольно непредсказуемой игрой. Так, на протяжении большей половины матча ситуацией на поле владели хозяева, ведя в счете еще с середины первого тайма, но в последние десять минут уфимцам удалось провести две разящие атаки, которые позволили гостям увезти из Грозного три очка.

    Первенство России среди молодежных команд. 9-й тур

    Терек (Грозный) - Уфа – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 — Кацаев, 32; 1:1 — Блинников, 84; 1:2 — Блинников, 87.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2015 19:03
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11