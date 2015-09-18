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    Данни: «Надеюсь, в конце сезона займем свое заслуженное первое место в чемпионате»

    Полузащитник «Зенита» Мигель Данни рассказал насколько тяжело переключаться с Лиги чемпионов на российский чемпионат и оценил следующего соперника питерцев пермский «Амкар».

    «Переключиться не всегда просто, так как это соревнования совершенно разного уровня. Но мы - «Зенит», мы всегда должны работать со стопроцентной самоотдачей и мотивацией. Если говорить о количестве матчей, то для меня проще, когда две игры в неделю - так мы чуть меньше тренируемся.

    «Амкар» - не самый простой соперник, игры с ним никогда не бывают легкими, но у нас нет выбора - мы в любом случае должны выигрывать, потому что отстаем от ЦСКА на шесть очков. Мы будем играть дома, я надеюсь, что для нас все сложится хорошо.

    Сезон только недавно начался, и я обещаю, что мы будем бороться за победу в чемпионате до самого конца. И, конечно, я надеюсь, в конце сезона займем свое заслуженное первое место», - сказал португалец.

    Источник: ФК «Зенит»

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    18.09.2015 18:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +27

      -Сивый Мерин- 19 сентября 2015, 06:47

      Заслуженное место возле параши.

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 18 сентября 2015, 23:18

      Еще только 8 туров прошло, а уже "заслуженное". Пока не заслужили.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 сентября 2015, 21:35

      Удачи Мигель!

      0
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      Рейтинг: +368

      mik1954 18 сентября 2015, 18:33

      Главное, чтобы Гинера наконец на взятке прихватили и вот тогда все будет в порядке....

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      Рейтинг: +5164

      ААМ 18 сентября 2015, 18:18

      Гланое, чтобы его слова сбылись.

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > ААМ 18 сентября 2015, 18:22

      ГлаВное, чтобы кони не лажали уж совсем по-крупному, а там Зеня и сам очки подкинет

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