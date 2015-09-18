Данни: «Надеюсь, в конце сезона займем свое заслуженное первое место в чемпионате»

Полузащитник «Зенита» Мигель Данни рассказал насколько тяжело переключаться с Лиги чемпионов на российский чемпионат и оценил следующего соперника питерцев пермский «Амкар».

«Переключиться не всегда просто, так как это соревнования совершенно разного уровня. Но мы - «Зенит», мы всегда должны работать со стопроцентной самоотдачей и мотивацией. Если говорить о количестве матчей, то для меня проще, когда две игры в неделю - так мы чуть меньше тренируемся.

«Амкар» - не самый простой соперник, игры с ним никогда не бывают легкими, но у нас нет выбора - мы в любом случае должны выигрывать, потому что отстаем от ЦСКА на шесть очков. Мы будем играть дома, я надеюсь, что для нас все сложится хорошо.

Сезон только недавно начался, и я обещаю, что мы будем бороться за победу в чемпионате до самого конца. И, конечно, я надеюсь, в конце сезона займем свое заслуженное первое место», - сказал португалец.