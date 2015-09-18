Мората: «Ювентус» – команда, которая может выиграть у кого угодно»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората в преддверии игры с «Дженоа» в рамках чемпионата Италии отметил, что матч будет непростым.

«Нам не будет легко в матче против «Дженоа», но мы должны сделать все, чтобы продолжить побеждать. Мы знаем, что если «Ювентус» покажет свою лучшую игру и будет действовать как команда, мы можем обыграть кого угодно.

Будет достаточно приятно вернуться в Геную, ведь здесь мы стали чемпионами Италии. Это будет классная игра, в которой мы должны будем отдаться полностью, чтобы подняться по турнирной таблице, потому что мы стартовали не лучшим образом. Но я считаю, что это нормально, потому что в команде произошло много изменений», - сказал Мората.