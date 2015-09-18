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    «Барселона» может заявить Турана или Видаля из-за травмы Рафиньи

    «Барселона» может заявить полузащитника Арда Турана или защитника Алейша Видаля для участия в чемпионате Испании, так как другой хавбек каталонцев Рафинья получил тяжелую травму, из-за которой не сможет сыграть до конца сезона.

    Сообщается, что срок запрета на регистрацию футболистов, наложенного на сине-гранатовых ФИФА, истек 1 сентября 2015 года, и теперь «Барселона» может воспользоваться 124 статьей регламента испанской федерации футбола, по которой клуб имеет право заменить получившего серьезную травму игрока в заявке на сезон любым другим футболистом.

    Источник: Football Espana

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    18.09.2015 16:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +104

      Killofwrath 18 сентября 2015, 22:57

      Ну если по позиции, то очевидно, что Турана заявят)

      0
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      Рейтинг: +72

      HardPony 18 сентября 2015, 22:22

      да хоть кого не заяви. Барса ничего не потеряет. Слишком хороши.Жаль,что в Реал клоуна жирного назначили. Отдали в этом году победу в чемпе.

      -1
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      Рейтинг: +24

      Mr Trueman 18 сентября 2015, 21:52

      Надеюсь заявят Турана

      0
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 18 сентября 2015, 21:25

      Хочется посмотреть на Турана

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