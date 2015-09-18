Попов: «Терпение у боссов «Зенита» может лопнуть, если фокусы Виллаш-Боаша продолжатся и дальше»

Бывший защитник пермского «Амкара» Алексей Попов выразил свое мнение о ситуации, в которой оказался наставник питерского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.

«Он сам виноват в сложившейся ситуации. Не нужно было ему все это затевать в стане сине-бело-голубых, я имею ввиду дисквалификацию и критику руководства. Без всего этого португалец бы без всяких проблем доработал до конца сезона и уходил бы туда, куда он хочет. А так он очень много вокруг себя поднял негатива, и это плохо сказывается на имидже «Зенита». А он ведь и так не очень хороший – болельщики считают, что Виллаш-Боаш ничего не делает, а результаты достигаются финансовыми вливаниями. Терпение у боссов может лопнуть, если фокусы португальца продолжатся и дальше», - сказал Попов.

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