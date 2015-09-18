Попов: «Терпение у боссов «Зенита» может лопнуть, если фокусы Виллаш-Боаша продолжатся и дальше»

Кто все эти люди, которые что-то постоянно говорят? Ладно, когда человек играл за этот клуб, допустим он имеет моральное право что-то сказать. Ну а если человек вообще левый и начинает про все и всех рассуждать. Уровень рассуждений порой хуже, чем в подавляющем большинстве комментариев на сайте, а преподносится так как будто-то говорит эксперт.
Бывший защитник пермского «Амкара» Алексей Попов выразил свое мнение о ситуации, в которой оказался наставник питерского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.
«Он сам виноват в сложившейся ситуации. Не нужно было ему все это затевать в стане сине-бело-голубых, я имею ввиду дисквалификацию и критику руководства. Без всего этого португалец бы без всяких проблем доработал до конца сезона и уходил бы туда, куда он хочет. А так он очень много вокруг себя поднял негатива, и это плохо сказывается на имидже «Зенита». А он ведь и так не очень хороший – болельщики считают, что Виллаш-Боаш ничего не делает, а результаты достигаются финансовыми вливаниями. Терпение у боссов может лопнуть, если фокусы португальца продолжатся и дальше», - сказал Попов.
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