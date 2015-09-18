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    Попов: «Терпение у боссов «Зенита» может лопнуть, если фокусы Виллаш-Боаша продолжатся и дальше»

    Бывший защитник пермского «Амкара» Алексей Попов выразил свое мнение о ситуации, в которой оказался наставник питерского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.

    «Он сам виноват в сложившейся ситуации. Не нужно было ему все это затевать в стане сине-бело-голубых, я имею ввиду дисквалификацию и критику руководства. Без всего этого португалец бы без всяких проблем доработал до конца сезона и уходил бы туда, куда он хочет. А так он очень много вокруг себя поднял негатива, и это плохо сказывается на имидже «Зенита». А он ведь и так не очень хороший – болельщики считают, что Виллаш-Боаш ничего не делает, а результаты достигаются финансовыми вливаниями. Терпение у боссов может лопнуть, если фокусы португальца продолжатся и дальше», - сказал Попов.

    Полную версию интервью читайте на «Бомбардире» в ближайшее время!

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2015 16:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +122

      time_killer 18 сентября 2015, 23:10

      Кто все эти люди, которые что-то постоянно говорят? Ладно, когда человек играл за этот клуб, допустим он имеет моральное право что-то сказать. Ну а если человек вообще левый и начинает про все и всех рассуждать. Уровень рассуждений порой хуже, чем в подавляющем большинстве комментариев на сайте, а преподносится так как будто-то говорит эксперт.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > time_killer 19 сентября 2015, 09:36

      Ыксперты!

      0
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      Рейтинг: +72

      HardPony 18 сентября 2015, 22:16

      у боаша скорее лопнет от выкрутасов газпрома

      -1
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      Рейтинг: +64

      красноярец 18 сентября 2015, 18:58

      бывшему футболисту Амкара виднее что творится в газовике из Питера.

      2
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      Рейтинг: +368

      mik1954 18 сентября 2015, 18:31

      Попов врать не станет, Попов голова !

      0
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      Рейтинг: +77

      Truly 18 сентября 2015, 18:14

      Еще и ПОпов откуда-то вылез.

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 18 сентября 2015, 17:44

      Ему "схема Капелло" понравилась вот и провоцирует ...наверняка отступные - кругленькая сумма..?!...(((

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      Рейтинг: +58

      Lakhamu 18 сентября 2015, 16:34

      воскресная игра Зенита с Амкаром может оказаться одной из последних для АВБ. Зениту нужно побеждать. Амкар будет вполне доволен ничейным результатом.

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