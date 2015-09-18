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    Попов: «Изначально не верил в длительное сотрудничество Семина и «Анжи»

    Бывший защитник пермского «Амкара» Алексей Попов поделился своим мнением об ультиматуме, поставленному главному тренеру «Анжи» Юрию Семину руководством, а также о том, кто еще из тренеров российской Премьер-лиги может опасаться за свое место.

    «Я изначально не верил в длительное сотрудничество Семина и махачкалинцев. Я считаю, что их союз продлится еще не так долго.

    Думаю, могут возникнуть проблемы у Рашида Рахимова, так как грозненский «Терек» показывает сейчас не тот футбол, который от него ждут. Коллектив амбициозный, даже где-то чересчур, поэтому его в какой-то момент могут отправить в отставку», - отметил Попов.

    Полное интервью читайте на "Бомбардире" в ближайшее время!

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2015 16:05
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