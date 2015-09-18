Молодежное первенство. «Спартак» крупно проиграл «Кубани»

Лидеры молодежного первенства московские «спартаковцы» после достаточно неожиданного домашнего поражения от «Ростова» в прошлом туре так и не смогли придти в себя и потерпели второе, еще более оглушительное, поражение кряду. Обидчиками москвичей стала «Кубань», отправившая в ворота голкипера гостей Ильи Сухорученко четыре безответных мяча.

Первенство России среди молодежных команд. 9-й тур

Кубань (Краснодар) - Спартак (Москва) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 — Георгиевский, 12; 2:0 — Стефанович, 14; 3:0 — Завезен, 59; 4:0 — Стефанович, 62.