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    Молодежное первенство. «Спартак» крупно проиграл «Кубани»

    Лидеры молодежного первенства московские «спартаковцы» после достаточно неожиданного домашнего поражения от «Ростова» в прошлом туре так и не смогли придти в себя и потерпели второе, еще более оглушительное, поражение кряду. Обидчиками москвичей стала «Кубань», отправившая в ворота голкипера гостей Ильи Сухорученко четыре безответных мяча.

    Первенство России среди молодежных команд. 9-й тур

    Кубань (Краснодар) - Спартак (Москва) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 — Георгиевский, 12; 2:0 — Стефанович, 14; 3:0 — Завезен, 59; 4:0 — Стефанович, 62.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2015 15:53
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 18 сентября 2015, 20:10

      Пустячок, а приятно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 18 сентября 2015, 15:59

      Завезен

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