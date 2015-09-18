Бывший испанский сборник продолжит карьеру в Словении

Бывший полузащитник испанской сборной Альберт Риера продолжит карьеру в словенском клубе «Заврч». 33-летний хавбек по окончании прошлого сезона покинул свою прошлую команду «Мальорку» и решил перезагрузить свою карьеру в словенской лиге.

Сообщается, что Риера согласился на минимальную заработную плату и будет получать около двух тысяч евро в месяц, что, тем не менее, сделает его самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Альберт Риера за свою карьеру поиграл в таких командах, как «Бордо», «Манчестер Сити», «Эспаньол», «Ливерпуль», «Олимпиакос» и «Галатасарай», также 16 раз выходил на поле в составе сборной Испании и отметился за нее тремя голами.

"Заврч" выступает в высшей лиге Словении и на данный момент располагается на пятой строчке, отставая от лидера чемпионата «Олимпии» на 10 очков.