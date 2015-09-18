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    Бывший испанский сборник продолжит карьеру в Словении

    Бывший полузащитник испанской сборной Альберт Риера продолжит карьеру в словенском клубе «Заврч». 33-летний хавбек по окончании прошлого сезона покинул свою прошлую команду «Мальорку» и решил перезагрузить свою карьеру в словенской лиге.

    Сообщается, что Риера согласился на минимальную заработную плату и будет получать около двух тысяч евро в месяц, что, тем не менее, сделает его самым высокооплачиваемым игроком клуба.

    Альберт Риера за свою карьеру поиграл в таких командах, как «Бордо», «Манчестер Сити», «Эспаньол», «Ливерпуль», «Олимпиакос» и «Галатасарай», также 16 раз выходил на поле в составе сборной Испании и отметился за нее тремя голами.

    "Заврч" выступает в высшей лиге Словении и на данный момент располагается на пятой строчке, отставая от лидера чемпионата «Олимпии» на 10 очков.

    Источник: Football Espana

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    18.09.2015 15:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +663

      88serega88 18 сентября 2015, 18:02

      как только футболист приличный едет в грецию и турцию, сразу карьере конец!!!

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      Рейтинг: +60

      Shaft 18 сентября 2015, 16:05

      У него по-моему жена русская была. чего его в Словению-то занесло?

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