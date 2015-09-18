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    Кокорин: «Мечтаю в 2018 году играть и забивать за Россию»

    Нападающий московского «Динамо» Александр Кокорин рассказал о своих ожиданиях от чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

    «Такие мероприятия дают предвкушение праздника. Я впервые окунулся в него в Бразилии на ЧМ-2014. Это то, что хочется пережить снова, особенно на домашнем чемпионате мира.

    Не думаю, что имеет большое значение, что мы не будем играть отбор. Нас ждет серия товарищеских встреч с серьезными соперниками. Уверен, тренерский штаб подготовит нас к турниру самым лучшим образом. До чемпионата мира еще три года, так далеко загадывать в будущее неправильно. Конечно, я мечтаю в 2018 году играть и забивать за Россию, быть частью общего праздника», - рассказал Кокорин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.09.2015 14:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +74

      koka7751 20 сентября 2015, 08:37

      Корректировка, вместо"Иногда" - никогда.

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      Рейтинг: +74

      koka7751 20 сентября 2015, 08:35

      Шурик, пилите гирю! Нам ещё лет двадцать до призовых мест на ЧМ, а может и иногда, надо реально смотреть в будущее.

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      Рейтинг: +10

      SULIMAN 95 18 сентября 2015, 18:37

      Хаха продолжай в том же духе мечтай и дальше:-D

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 сентября 2015, 15:03

      А до 2018 года буду бить "по воробьям"!

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