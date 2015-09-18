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    В Москве запустили часы обратного отсчета до старта ЧМ-2018

    18 сентября в Москве на Манежной площади запущены часы, которые начали обратный отсчет времени перед стартом чемпионата мира 2018 года. Отмечается, что запуск произошел ровно за 1000 дней до старта мундиаля, который пройдет в России.

    Также на Красной площади в честь мероприятия выставлен Кубок мира. Трофей демонстрируется в специальном павильоне.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.09.2015 13:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8

      wasi63 18 сентября 2015, 15:26

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Дают пробные матчи)

      -2
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > wasi63 18 сентября 2015, 20:36

      Куда же без тебя, лошары купленного...

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