В Москве запустили часы обратного отсчета до старта ЧМ-2018

18 сентября в Москве на Манежной площади запущены часы, которые начали обратный отсчет времени перед стартом чемпионата мира 2018 года. Отмечается, что запуск произошел ровно за 1000 дней до старта мундиаля, который пройдет в России.

Также на Красной площади в честь мероприятия выставлен Кубок мира. Трофей демонстрируется в специальном павильоне.