В Москве запустили часы обратного отсчета до старта ЧМ-2018

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18 сентября в Москве на Манежной площади запущены часы, которые начали обратный отсчет времени перед стартом чемпионата мира 2018 года. Отмечается, что запуск произошел ровно за 1000 дней до старта мундиаля, который пройдет в России.
Также на Красной площади в честь мероприятия выставлен Кубок мира. Трофей демонстрируется в специальном павильоне.