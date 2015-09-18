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    Путин: «Мы обещаем создать грандиозный спортивный праздник, который войдет в историю спорта»

    Президент РФ Владимир Путин по телемосту Сочи-Москва выступил с обращением к участникам мероприятий, посвящённых 1000 дням до старта чемпионата мира 2018 года в России.

    «От всего сердца приветствую участников церемонии и всех поклонников футбола. Россия впервые в истории примет чемпионат мира, и от этого знаменательного события нас отделяет ровно 1000 дней. Уверен, они пролетят очень быстро. Тем более на пути к чемпионату нас ждет много ярких, содержательных мероприятий. И важно привлечь как можно больше людей к занятиям спортом – именно это главная цель.

    Россия очень ответственно подходит к организации таких крупных соревнований, как Олимпиада и чемпионат мира. В 11 городах, которым выпала честь принять у себя матчи, подготовка идет полным ходом. Будет сделано все, чтобы достойно принять 32 ведущие сборные планеты и предоставить им все условия, чтобы показать свое мастерство и подарить многомиллионной аудитории футбол высочайшего уровня. Все будет сделано и для болельщиков, которые приедут поддержать свои команды. Их ждут встречи с российской культурой и, конечно же, наши радушие и гостеприимство. Мы обещаем создать грандиозный спортивный праздник, который, уверен, войдет в историю спорта и еще больше сплотит международную футбольную семью. До встречи в России в 2018 году. Успехов!», - сказал Путин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.09.2015 13:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 18 сентября 2015, 14:37

      если не отберут через годик...

      1
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      ...
      Рейтинг: +25

      Payet > dzvinka 18 сентября 2015, 17:04

      У тебя по видимому мозги кто то отобрал?

      -1
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