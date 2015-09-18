Дзамбротта: «У России достаточно времени, чтобы подготовить команду к победе на чемпионате мира»

Победитель чемпионата мира 2006 года в составе сборной Италии Джанлука Дзамбротта поделился своим мнением о возможностях и шансах сборной России на домашнем чемпионате мира.

«У России есть достаточно времени, чтобы подготовить команду так, чтобы стать чемпионом мира. Так как чемпионат будет проходить в России, то это уже значительно повышает шансы вашей сборной на победу. Вижу Россию в первой восьмерке, а станет ли она чемпионом, увидим», - сказал Дзамбротта.