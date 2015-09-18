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    Дзамбротта: «У России достаточно времени, чтобы подготовить команду к победе на чемпионате мира»

    Победитель чемпионата мира 2006 года в составе сборной Италии Джанлука Дзамбротта поделился своим мнением о возможностях и шансах сборной России на домашнем чемпионате мира.

    «У России есть достаточно времени, чтобы подготовить команду так, чтобы стать чемпионом мира. Так как чемпионат будет проходить в России, то это уже значительно повышает шансы вашей сборной на победу. Вижу Россию в первой восьмерке, а станет ли она чемпионом, увидим», - сказал Дзамбротта.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.09.2015 12:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Probe 18 сентября 2015, 13:17

      Дзамбротта просто не в курсе, что проблема не во времени...

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