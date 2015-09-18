Маттеус: «У России есть шансы стать чемпионом в 2018 году»

Чемпион мира 1990 года в составе сборной ФРГ Лотар Маттеус на праздновании 1000 дней до чемпионата мира-2018 поделился своими ожиданиями от мундиаля, который пройдет в России.

«Первый раз был в России 36 лет назад, поэтому знаю Москву также здорово, как местный таксист, обожаю этот город. У России есть шансы стать чемпионом в 2018 году, но если честно, считаю, что победит Германия, а Россия будет в финале. Хотя чем черт не шутит, может Россия и победить. Надеюсь, приеду в Москву в 2018. В каком качестве? Надеюсь, не просто гостем.

Многое поменялось с тех пор, как я был тут в первый раз, тогда невозможно было прикоснуться к красной площади, а сейчас мы играем здесь в футбол. Это фантастические изменения, русские обожают футбол. Здесь, как и во всем мире, если ты показываешь результат, ты радуешься вместе с командой, но если результата нет, ты хочешь эту команду разнести в пух и прах, это нормально.

Молодым игрокам скажу, чтобы они любили футбол и играли со страстью. Самое главное – получать от этого удовольствие. Не каждый может стать таким, как Месси, но самое главное, чтобы ты получал удовольствие от игры», - сказал Маттеус.