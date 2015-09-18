Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Маттеус: «У России есть шансы стать чемпионом в 2018 году»

    Чемпион мира 1990 года в составе сборной ФРГ Лотар Маттеус на праздновании 1000 дней до чемпионата мира-2018 поделился своими ожиданиями от мундиаля, который пройдет в России.

    «Первый раз был в России 36 лет назад, поэтому знаю Москву также здорово, как местный таксист, обожаю этот город. У России есть шансы стать чемпионом в 2018 году, но если честно, считаю, что победит Германия, а Россия будет в финале. Хотя чем черт не шутит, может Россия и победить. Надеюсь, приеду в Москву в 2018. В каком качестве? Надеюсь, не просто гостем.

    Многое поменялось с тех пор, как я был тут в первый раз, тогда невозможно было прикоснуться к красной площади, а сейчас мы играем здесь в футбол. Это фантастические изменения, русские обожают футбол. Здесь, как и во всем мире, если ты показываешь результат, ты радуешься вместе с командой, но если результата нет, ты хочешь эту команду разнести в пух и прах, это нормально.

    Молодым игрокам скажу, чтобы они любили футбол и играли со страстью. Самое главное – получать от этого удовольствие. Не каждый может стать таким, как Месси, но самое главное, чтобы ты получал удовольствие от игры», - сказал Маттеус.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2015 12:16
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 18 сентября 2015, 16:09

      тоже пьет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +532

      Бан 18 сентября 2015, 15:12

      Надоели эти депардье, сигалы, рои джонсоны и прочие матеусы, считающие нас настолько примитивными, что мы можем купиться на их бред.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka 18 сентября 2015, 14:39

      скорее я стану следующим тренером Челси уже этой осенью-зимой, чет такое случится...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7864

      Томик > dzvinka 18 сентября 2015, 15:20

      Чего уж тут Челси за уши притягивать. Лучше классическое: "Скорее Дунай потечёт вспять и небо упадёт на землю..." Но я лично надеюсь, что при моей жизни это произойдёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 сентября 2015, 13:48

      одни подхалимничают и несут всякий бред а наши чинуши тупые развесят уши и бредят всякой хренью

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 18 сентября 2015, 13:39

      Шансы буду у каждой команды
      Вопрос только какие именно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Probe 18 сентября 2015, 13:21

      Как будет по немецки : "Хотя чем черт не шутит"?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 > Probe 18 сентября 2015, 18:30

      Obwohl man weiß ja nie

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Финт 18 сентября 2015, 13:09

      а помните к Греки Европу выиграли? кто от них ожидал,а единственная команда которая их тогда на Евро обыграла,были мы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8

      Арторикс > Финт 18 сентября 2015, 18:27

      Ну , а датчане !? Правда участвовали вместо Югославии по политическим соображениям ... Но ведь молодцы ,
      чертяки ! 1992 год ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Lexx1k 18 сентября 2015, 12:46

      надеюсь он имел ввиду чемпионат мира по хоккею... иначе я бы заподозрил его в употреблении запрещённых веществ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 18 сентября 2015, 12:35

      Юморист)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 18 сентября 2015, 12:29

      шанс так-то есть у каждого участника )

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11