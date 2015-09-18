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    Мутко: «Если информация о договорном матче когда-либо подтвердится, оба клуба исключат»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал о мерах, предпринимаемых против договорных матчей.

    "ФИФА и УЕФА создали систему раннего предупреждения через систему отслеживания тотализатора, наблюдения за ставками. То есть они дают некий сигнал организаторам чемпионатов, и мы должны на него реагировать. Если видится, что в системе идут странные ставки, это вопрос к организаторам. И организаторы должны реагировать, в том числе и премьер-лига.

    Как я прореагировал на историю в матчем "Урал" - Терек"? Как нормальный человек. Я позвонил одному президенту и другому и сказал: господи упаси, если это когда-то подтвердится, то оба клуба закончат выступления… Но я не должностное лицо, которое в протоколе матчей фигурирует. Значит, туда едет дополнительный делегат, который только на эту тему обращает внимание. Могут приниматься решения. К примеру, замена арбитра. Мы это делали неоднократно. Плюс дополнительное внимание, прямая трансляция. В принципе все сразу видят, что происходит. Я называю две-три меры, но на самом деле есть целый комплекс возможностей, по которым можно предотвратить этот договорной матч.

    У нас иностранных игроков много, и, если что-то нечисто, все всплывет наружу. Если, конечно, нет сговора с парой игроков команды", - сказал Мутко.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.09.2015 11:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +302

      mab1011 18 сентября 2015, 15:42

      Я за договорняки,если по телевизору будут показывать...

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