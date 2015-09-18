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    Видеотрансляция матча «Ростов» - «Анжи» – на «Бомбардире»

    «Ростов» и «Анжи» проиграли в последнем туре чемпионата. Однако, если подопечные Курбана Бердыева продолжают находиться в группе команд, преследующих четверку лидеров, то «Анжи» всего лишь одно очко отделяет от последнего места в турнирной таблице. В матче домашнем матче махачкалинцев против «Терека» болельщики местной команды требовали отставки главного тренера «Анжи» Юрия Семина, которая может состояться в случае неудачи в Ростове.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Ростов» - «Анжи». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2015 18:00
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      kevor 18 сентября 2015, 19:05

      СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!!!

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