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    Бабаев: «Решение по Витиньо примем в конце года»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб в конце года примет решение по полузащитнику "Интернасьонала" Витиньо, который принадлежит армейцам и отдан бразильцам в годичную аренду.

    "Можно сказать, дела у Витиньо на родине складываются неплохо. Он часто выходит на поле, уж точно гораздо чаще, чем это было у нас. На его счету в "Интернасионале" есть голы, результативные передачи. Иными словами, прогресс очевиден. Мы находимся на постоянной связи с Бразилией, внимательно следим за Витиньо. Решение о том, что будет дальше, примем ближе к концу года", - сказал Бабаев.

    Источник: Бобсоккер

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    18.09.2015 11:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 18 сентября 2015, 15:34

      Надо его возвращать,пусть играет и вкатывается в состав!!!

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