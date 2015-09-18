Бубнов: «В первом тайме непонятно было, во что играют казанцы»

Эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру "Рубина" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против "Сьона" (1:2).

«Рубин» в матче со «Сьоном» безобразно провел первый тайм! Швейцарцы имели полное преимущество, и было непонятно, во что играли казанцы. Команды не было видно! Зато было видно, откуда у «Рубина» столько проблем в чемпионате России: так играть просто нельзя. В первом тайме казанцы от «Сьона» могли пропустить гораздо больше. Да, они потом и сами забили, ведь у «Рубина» есть кому забивать. Однако при такой игре для казанской команды все могло окончательно закончиться еще до перерыва" - считает Бубнов.