Мутко: «Отстранение Вальке не отразится на подготовке к ЧМ»

Отстранение Жерома Вальке от должности генерального секретаря ФИФА не окажет негативного эффекта на подготовку к чемпионату мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом заявил президент РФС, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"Между оргкомитетом чемпионата мира и ФИФА налажена четкая система взаимодействия, у нас прекрасные отношения и полное взаимопонимание. Проблем не будет. Маркус Катнер (исполняющий обязанности генсека ФИФА) в курсе всего проекта, а все основные решения по чемпионату мира приняты: утверждены концепция и бюджет, определено расписание турнира, проведена предварительная жеребьевка. Сегодня мы отмечаем 1000 дней до чемпионата мира. Теперь счет пойдет на дни. Никаких сбоев в подготовке к турниру нет", - уверен министр спорта РФ.