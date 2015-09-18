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    Прядкин: «Бюджет РФПЛ составляет 35 миллионов, но нам хотелось бы зарабатывать 100»

    Бюджет РФПЛ по сравнению с прошлым сезоном сократился на 40% и теперь составляет около 35 миллионов долларов. Об этом сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

    "Бюджет составляет порядка 35 миллионов долларов. Он сократился примерно на 40% по сравнению с прошлым сезоном. Точную сумму мне сейчас назвать сложно, просто потому что какие-то контракты у нас рублевые, как с "НТВ-Плюс" и "Росгосстрахом", а какие-то - в долларах, как с компанией IMG, которая реализует наши международные медиаправа.

    Я бы очень хотел, чтобы в этом сезоне, как и в прошлом, мы вышли на сумму в 60 миллионов. Было бы здорово. Но экономическая ситуация сейчас сложная, поэтому все клубы с пониманием относятся к сложившейся ситуации. А вообще, если брать те шаги, которые мы предпринимали, нам бы хотелось зарабатывать от 100 миллионов. Но в нынешних экономических реалиях это невозможно", - сказал Прядкин.

    Источник: ТАСС

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    18.09.2015 10:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 сентября 2015, 16:10

      воровать будут меньше на 40 процентов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +118

      kostyandr 18 сентября 2015, 12:35

      я тоже хочу зарабатывать не 35 тысяч, а 100))

      0
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      Рейтинг: +167

      астраханец 18 сентября 2015, 10:40

      А кому идут эти прибыли?))

      0
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      Рейтинг: -66

      prosport69 > астраханец 18 сентября 2015, 10:58

      Этого, видимо, уже никто не узнает)))

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      Рейтинг: +18

      ultimate > prosport69 18 сентября 2015, 11:49

      И не узнают до проверки из прокуротуры

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      Рейтинг: +167

      астраханец > ultimate 18 сентября 2015, 12:08

      И прокуратура посадит Сергея Пипуткина, а теневая экономика продолжится

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