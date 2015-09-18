Прядкин: «Бюджет РФПЛ составляет 35 миллионов, но нам хотелось бы зарабатывать 100»

Бюджет РФПЛ по сравнению с прошлым сезоном сократился на 40% и теперь составляет около 35 миллионов долларов. Об этом сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

"Бюджет составляет порядка 35 миллионов долларов. Он сократился примерно на 40% по сравнению с прошлым сезоном. Точную сумму мне сейчас назвать сложно, просто потому что какие-то контракты у нас рублевые, как с "НТВ-Плюс" и "Росгосстрахом", а какие-то - в долларах, как с компанией IMG, которая реализует наши международные медиаправа.

Я бы очень хотел, чтобы в этом сезоне, как и в прошлом, мы вышли на сумму в 60 миллионов. Было бы здорово. Но экономическая ситуация сейчас сложная, поэтому все клубы с пониманием относятся к сложившейся ситуации. А вообще, если брать те шаги, которые мы предпринимали, нам бы хотелось зарабатывать от 100 миллионов. Но в нынешних экономических реалиях это невозможно", - сказал Прядкин.