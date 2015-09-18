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    Прядкин: «РФС рассмотрит вопрос отмены налога на легионеров»

    Вопрос отмены налога на иностранных игроков в чемпионате России будет обсуждаться на ближайшем заседании исполкома РФС. Об этом сообщил член исполкома, глава РФПЛ Сергей Прядкин.

    "Виталий Леонтьевич (Мутко) считает, и мы в этом его поддерживаем, что РФС способен зарабатывать сам ту сумму, которую раньше федерация получала от налога на иностранных тренеров и игроков. Так что, думаю, на следующем исполкоме РФС этот вопрос будет рассмотрен.

    Мы не знаем куда пошли деньги, уже собранные федерацией с клубов за счет налогов на тренеров и легионеров. Мы задавали много вопросов. По налогу на тренеров нам один раз давали небольшую справку. Нам говорили, что были учебно- методические сборы с нашими тренерами, были поездки. Но конкретных отчетов, которые бы представлялись бы на исполкоме или лиге, не было", - сказал Прядкин.

    Источник: ТАСС

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    18.09.2015 09:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +167

      астраханец 18 сентября 2015, 12:10

      У кого спрашивали?)) С кого отчеты?)) Что это за ахинея?))

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