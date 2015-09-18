Прядкин: «РФС рассмотрит вопрос отмены налога на легионеров»

Вопрос отмены налога на иностранных игроков в чемпионате России будет обсуждаться на ближайшем заседании исполкома РФС. Об этом сообщил член исполкома, глава РФПЛ Сергей Прядкин.

"Виталий Леонтьевич (Мутко) считает, и мы в этом его поддерживаем, что РФС способен зарабатывать сам ту сумму, которую раньше федерация получала от налога на иностранных тренеров и игроков. Так что, думаю, на следующем исполкоме РФС этот вопрос будет рассмотрен.

Мы не знаем куда пошли деньги, уже собранные федерацией с клубов за счет налогов на тренеров и легионеров. Мы задавали много вопросов. По налогу на тренеров нам один раз давали небольшую справку. Нам говорили, что были учебно- методические сборы с нашими тренерами, были поездки. Но конкретных отчетов, которые бы представлялись бы на исполкоме или лиге, не было", - сказал Прядкин.